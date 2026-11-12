Jensen Huang si dimette da ceo di Nvidia

Il fondatore della società di processori grafici lascia l’incarico dopo lo scandalo. Il 63enne di Taipei ha avuto una relazione sentimentale con una presunta spia di Pechino

Jensen Huang, storico ceo di Nvidia, si è dimesso e la società ha nominato Colette Kress, responsabile finanziaria, come amministratrice delegata ad interim.

“Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato oggi che Jensen Huang si è dimesso dalla carica di Presidente, Amministratore Delegato e membro del Consiglio, con effetto immediato”, si legge in una nota, “Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Nvidia, ha accettato di ricoprire la carica di Amministratore delegato ad interim. Kress continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutivo e direttore finanziario durante il suo incarico di Amministratore delegato ad interim, fino alla nomina di un successore permanente. Il Consiglio di amministrazione avvierà la ricerca di un Amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati interni ed esterni”.

Huang sotto indagine per una relazione con una presunta spia cinese

Il CdA dell’azienda di Santa Clara qualche giorno fa aveva avviato un’indagine indipendente nei confronti Huang dopo l’ammissione del 63enne di Taipei di aver avuto una relazione sentimentale con una presunta spia di Pechino. Secondo il New York Times la persona in questione sarebbe Alice Huang, cittadina cinese e acquirente di chip. In passato ha lavorato come reporter televisiva in Cina, per poi diventare una dirigente di alto livello presso Megaspeed, società con sede a Singapore che gestisce data center ed è diventata uno dei maggiori clienti di Nvidia nel Sud-est asiatico.

Jensen Huang e Alice Huang, Taipei, Taiwan, 22 maggio 2025 (TVBS via AP)

Huang ha avuto un affaire anche con una dirigente di Nvidia

Sempre secondo il quotidiano statunitense, il numero uno di Nvidia ha intrattenuto un rapporto extraconiugale anche con una dirigente che lavorava sotto la sua diretta supervisione. La relazione, di cui non si era mai parlato in precedenza, ha coinvolto Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario. Il codice di condotta della società, riporta il Nyt, impone ai dipendenti di “evitare situazioni in cui le proprie azioni possano creare conflitti”, incluse le “relazioni personali”, e l’azienda dichiara di “indagare tempestivamente su ogni segnalazione di cattiva condotta”.

Pechino: “Storie di spionaggio per giustificare il blocco tecnologico”

Sul presunto caso di spionaggio è intervenuta direttamente la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning che ha affermato: “Abbiamo già chiarito la nostra posizione”. Secondo la Cina, gli Stati Uniti dovrebbero smettere di inventare storie di spionaggio per giustificare il proprio blocco tecnologico, riporta il Global Times.

Alla domanda se Pechino fosse preoccupata che l’incidente potesse influire sull’incontro tra i leader cinesi e statunitensi previsto per la prossima settimana, Mao ha risposto: “Cina e Usa mantengono una stretta comunicazione riguardo alle interazioni tra i leader dei due Paesi. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per attuare pienamente l’importante consenso raggiunto dai due presidenti e promuovere un rapporto costruttivo tra Cina e Stati Uniti, improntato alla stabilità strategica e basato sul rispetto, l’equità e la reciprocità”.

Trump: “Tim Cook prenda il posto di Huang come ceo di Nvidia”

Non è mancato il commento di Donald Trump, che qualche giorno fa aveva definito l’imprenditore di Taipei una “persona onesta”. “Ora che il ceo di Nvidia Jensen Huang, che ha svolto un lavoro fantastico, si è dimesso, c’è un solo uomo in grado di prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda che ne sostituisce un’altra!”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth riferendosi all’ex amministratore delegato e presidente esecutivo di Apple.