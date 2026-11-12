Chi è Lori Mills, la moglie del ceo di Nvidia Jensen Huang: accordo miliardario in caso di divorzio

I due sono sposati da 41 anni e stanno insieme dai tempi dell’università

Jensen Huang è sotto i riflettori di tutto il mondo. Dopo che il ceo di Nvidia ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con Alice Huang, presunta spia cinese, si è dimesso dalla società di processori grafici scuotendo l’universo tech e non solo. A essere travolta dallo scandalo, in quanto parte lesa, è anche Lori Mills, moglie dell’imprenditore di Taipei da 41 anni. I due stanno insieme dai tempi dell’università, sono sposati dal 1985 e vivono in California.

Jensen Huang e Lori Mills, 18 aprile 2026, Santa Monica (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Accordo miliardario in caso di divorzio

Sebbene nessuna delle parti coinvolte ha comunicato l’intenzione di divorziare, un eventuale accordo di separazione potrebbe valere miliardi di dollari. Secondo The US Sun, se si considera solo il valore delle partecipazioni azionarie rese pubbliche dalla coppia, Mills potrebbe teoricamente rivendicare 62,6 miliardi di dollari. Inoltre i due, fa sapere la testata, vantano un enorme patrimonio immobiliare con abitazioni a Los Altos Hills, San Francisco e Maui, per un valore stimato complessivo compreso tra 70 e 95 milioni di dollari.

Come si sono conosciuti Jensen Huang e Lori Mills

Il New York Post scrive che Huang e Mills si sono conosciuti durante un corso di ingegneria elettrica per matricole all’Oregon State University, dove erano compagni di laboratorio. All’epoca Jensen aveva 17 anni e Lori 19. Da quel momento non si sono più lasciati. Nel 1984 Huang si è laureato, nel 1985 è arrivato il matrimonio e nel 1993 l’informatico di Taiwan ha fondato Nvidia, ad oggi una delle aziende tech più importanti al mondo. Successivamente, nel 2007, la coppia ha istituito la Fondazione Jensen e Lori Huang, di cui Mills è presidente, fa sapere il Nyp. I due negli anni hanno anche messo su famiglia dando alla luce Madison e Spencer.