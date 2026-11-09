Home > Tecnologia > Il ceo di Nvidia Huang sotto indagine, ha avuto una relazione con una presunta spia cinese

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato l’apertura di un’indagine indipendente nei confronti del ceo Jensen Huang, dopo che questi ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con una presunta spia cinese. Lo riporta Axios, spiegando che il caso solleva preoccupazioni per la sicurezza nazionale americana, coinvolgendo uno degli più potenti imprenditori del settore tech, che ha spinto per allentare le restrizioni sulla vendita di chip avanzati per l’intelligenza artificiale alla Cina, nel contesto della corsa tra i due Paesi per il primato tecnologico.

Jensen Huang, Washington, 8 ottobre 2026 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)

Lettera di Jensen Huang ai dipendenti di Nvidia

In seguito Huang ha inviato una lettera ai dipendenti della sua azienda, visionata da Associated Press. Il fondatore e ceo di Nvidia ha ammesso di aver tradito la moglie, porgendo le proprie scuse alla famiglia e ai colleghi. Ha inoltre dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” delle proprie azioni. “Guidare Nvidia è il privilegio della mia vita”, ha scritto. “Il mio dovere è servire voi e dimostrarmi degno della vostra fiducia. Non sono stato all’altezza di questa responsabilità”.

Il consiglio di amministrazione della società ha affermato di “non avere motivo di ritenere” che la sicurezza nazionale o i segreti aziendali siano stati compromessi, precisando tuttavia che l’indagine esaminerà ogni elemento disponibile. Huang “sostiene pienamente la verifica e si è impegnato a collaborare”, ha aggiunto il consiglio.

Huang, 63 anni, manterrà la carica di amministratore delegato durante lo svolgimento dell’indagine. “Quanto emerso non rallenterà Nvidia”, ha dichiarato il portavoce dell’azienda, John Rizzo, “Jensen è determinato a continuare a guidare Nvidia nel suo ruolo di amministratore delegato, senza alcuna interruzione”.

L’azienda di Santa Clara è diventata un attore centrale nella corsa globale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: i suoi chip alimentano gran parte dei data center e dei sistemi di calcolo utilizzati per addestrare ed eseguire i modelli di IA. I suoi processori avanzati sono stati inoltre oggetto di restrizioni all’esportazione da parte degli Stati Uniti, volte a limitare l’accesso della Cina a tecnologie a semiconduttori all’avanguardia.

Il rapporto con Alice Huang

Il mese scorso il New York Times ha riferito che le agenzie di intelligence statunitensi hanno scoperto che Huang aveva instaurato un rapporto stretto con Alice Huang, cittadina cinese e acquirente di chip, accertando che la donna trasmetteva informazioni direttamente a Pechino. Secondo il quotidiano, i due non sono legati da alcun vincolo di parentela. In passato, Alice Huang ha lavorato come reporter televisiva in Cina, per poi diventare una dirigente di alto livello presso Megaspeed, società con sede a Singapore che gestisce data center ed è diventata uno dei maggiori clienti di Nvidia nel Sud-est asiatico.

Secondo il Times, negli ultimi due anni Megaspeed ha acquistato chip Nvidia per un valore superiore a 4,8 miliardi di dollari. Nella lettera inviata ai dipendenti, l’amministratore delegato di Taipei non ha fatto il nome di Alice Huang né ha menzionato i suoi presunti legami con Pechino. Ha tuttavia fatto riferimento alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale sollevate da alcuni organi di stampa, dichiarando di sostenere l’indagine avviata dal consiglio di amministrazione e di voler collaborare pienamente. “Amo il nostro Paese e la nostra azienda”, ha affermato Jensen Huang, “Mi impegno a proteggere Nvidia e a sostenere la sicurezza nazionale dell’America”.

Trump: “Il ceo di Nvidia è una persona onesta”

Sulla questione si è espresso anche Donald Trump che ha definito Huang una “persona onesta”, secondo quanto riporta Fox News. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non aver parlato con il 63enne di Taiwan di quanto accaduto e di voler ascoltare la sua versione dei fatti. Il leader repubblicano ha detto poi che il ceo ha svolto un “lavoro straordinario per il Paese”.

La Cina nega un piano di spionaggio

La Cina, invece, ha smentito l’esistenza di un piano di spionaggio volto a coinvolgere l’amministratore delegato di Nvidia e ha definito le accuse prive di fondamento e parte di una campagna diffamatoria contro Pechino. “Le cosiddette accuse di spionaggio cinese sono prive di fondamento. Non si tratta altro che di calunnie contro la Cina”, ha affermato oggi Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri.