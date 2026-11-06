Midterm Usa 2026, Epistemic AI sulla vittoria Dem: “Possibili regole più severe, ma lasciare spazio agli usi sostenuti da prove solide”

Il Ceo e co-founder della società Stefano Pacifico a LaPresse: “Le norme devono proteggere pazienti e dati sensibili”

“È possibile” che con la vittoria elettorale dei Democratici “negli Stati Uniti l’orientamento legislativo porti a regole più severe per le aziende che operano nell’intelligenza artificiale. Potrebbe accadere. Nel nostro settore, le regole devono proteggere i pazienti e i dati sensibili. Ma devono anche lasciare spazio agli usi dell’Ai sostenuti da prove solide, capaci di migliorare la ricerca e le decisioni. Ed è presto per parlare di un’inversione di rotta generale”. Così a LaPresse Stefano Pacifico, Ceo e co-founder di Epistemic AI.

Con alle spalle 20 anni di ricerca applicata nella intelligenza artificiale a livello internazionale e in particolare negli States, Pacifico ha creato a New York il primo sistema tipo ‘ChatGPT’ per le scienze biomediche capace di dare risposte corrette e complete a migliaia di domande scientifiche. Alla domanda se ci sarà quindi una svolta rispetto all’era di Trump, Pacifico risponde che “è presto per dirlo”. Prima di parlare di “un’inversione di rotta generale – spiega -bisogna osservare le decisioni prese sui fondi per la ricerca, sui dati e sull’impianto regolatorio. Mi auguro che si continui a sostenere le applicazioni dell’AI che portano benefici concreti ai pazienti”.

Pacifico sottolinea che “l’intelligenza artificiale non è soltanto data center e colossi tecnologici“. “Far arrivare prima ai pazienti farmaci migliori è un bene per tutti. È su questo che sono ottimista: un’AI al servizio della salute può raccogliere consenso al di là degli schieramenti”, afferma il ceo di Epistemic AI.

Il sistema chirurgico robotico da Vinci dell’ospedale di Hradec Králové, in Repubblica Ceca (CTK via AP Images)

Le regole per le aziende e il sostegno alla ricerca biomedica

Per capire se i timori delle aziende focalizzate sull’AI siano fondati è necessario capire quali scelte politiche incidono di più per il settore. “Contano l’accessibilità a informazioni scientifiche affidabili – spiega Pacifico – regole chiare sull’uso responsabile dei dati, certezza sui criteri con cui si valuta l’AI e sostegno alla ricerca biomedica. In Epistemic AI aiutiamo le aziende biofarmaceutiche e i governi a prendere decisioni migliori per lo sviluppo farmaceutico. Decidere meglio può aiutare a sviluppare farmaci migliori, con maggiore efficienza. Ma i benefici vanno dimostrati, non dati per scontati”.

Sulle immediate reazione sui mercati sui titoli Big Tech e dell’AI nel post voto, con le azioni legate ai costruttori di data center, scivolati nei listini azionari a causa dell’Onda blu dei dem negli States, Pacifico non azzarda interpretazioni. “Non sono un analista di Borsa. Sarei prudente nell’attribuire i movimenti dei titoli nel breve periodo a una sola causa politica. Posso parlare però dell’opportunità di lungo periodo: rendere la ricerca biomedica più utile e più efficiente. Il valore dell’Ai nella ricerca biomedica si misura con le prove e con i risultati”, conclude.