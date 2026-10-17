Tesla presenta la nuova Roadster: l’auto sportiva capace di "volare"

Tesla ha presentato la seconda generazione della Roadster, la sua auto sportiva elettrica dotata di una tecnologia che le permette di sollevarsi e ruotare in aria per brevi scatti. Durante l’evento di presentazione, l’azienda di Elon Musk ha mostrato una serie di propulsori a gas freddo e un sistema di aspirazione definito “multimodale”, progettato per consentire alla vettura di lanciarsi brevemente in aria.

La presentazione arriva dopo anni di attesa e numerosi ritardi nello sviluppo del modello. L’annuncio ha contribuito a sostenere il titolo Tesla, salito di circa il 2% nelle contrattazioni mattutine di venerdì. Tuttavia, chi spera di mettersi presto al volante dovrà aspettare: Musk ha dichiarato che la produzione destinata ai consumatori non inizierà prima del 2028. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo della nuova Roadster.