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sabato 17 ottobre 2026

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Tesla presenta la nuova Roadster: l’auto sportiva capace di "volare"

LaPresse
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Tesla ha presentato la seconda generazione della Roadster, la sua auto sportiva elettrica dotata di una tecnologia che le permette di sollevarsi e ruotare in aria per brevi scatti. Durante l’evento di presentazione, l’azienda di Elon Musk ha mostrato una serie di propulsori a gas freddo e un sistema di aspirazione definito “multimodale”, progettato per consentire alla vettura di lanciarsi brevemente in aria.

La presentazione arriva dopo anni di attesa e numerosi ritardi nello sviluppo del modello. L’annuncio ha contribuito a sostenere il titolo Tesla, salito di circa il 2% nelle contrattazioni mattutine di venerdì. Tuttavia, chi spera di mettersi presto al volante dovrà aspettare: Musk ha dichiarato che la produzione destinata ai consumatori non inizierà prima del 2028. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo della nuova Roadster.