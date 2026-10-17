KPMG e Siemens, da Nomisma confronto utile per capire aspettative imprese sull’AI

“Sicuramente sono momenti di confronto molto utili. A noi servono per capire quello che è il punto di vista delle delle aziende, per fornire degli spunti che possono servire alle aziende e soprattutto cercare anche di capire il ruolo che le istituzioni possono avere per rilanciare il sistema paese”. Così, Carmelo Mariano, partner in KPMG, ha commentato la presentazione della ricerca AI.DEA – L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI italiane, realizzata da Nomisma con il sostegno di UniCredit e presentata oggi alla prima edizione di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna). “L’intelligenza artificiale per noi è veramente un game changer, come dicono gli inglesi”, ha sottolineato, spiegando che “è innanzitutto un’opportunità, perché ci dà la possibilità di portare sul mercato servizi nuovi, di aiutare, accompagnare le aziende che hanno bisogno del supporto di aziende come la nostra per essere aiutate nel percorso di trasformazione, ma è anche uno strumento importante che cambia il modo in cui noi facciamo il lavoro il nostro lavoro ed è anche soprattutto una leva per attrarre le i talenti e le risorse giovani”.

“La giornata di oggi è stata molto utile, molto interessante perché sono state presentate moltissime informazioni nuove, fresche e a partire dal risultato della ricerca, ma anche gli interventi sulle strategie sulla visione degli imprenditori è innovativa”, ha affermato Andrea Gozzi, Executive di Siemens Italia. “È un convegno dove diversamente magari da attività più operative si può capire il futuro del paese e questo per noi del settore è molto utile che perché ci permette di capire che cosa le aziende si aspettano e soprattutto che cosa penseranno di fare nei prossimi anni”, ha aggiunto. Con questo evento “organizziamo meglio e possiamo essere più utili noi per loro”.