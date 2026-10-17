IA e Banche, Taricani (UniCredit): “Devono fluidificare percorso di innovazione delle Pmi”

“La ricerca ha confermato che l’AI è una grande opportunità per le nostre piccole e medie imprese e che però è un programma che stenta a partire. Quindi è chiaro che come banca noi dobbiamo in qualche modo accelerare e fluidificare tutto questo sistema. Come possiamo farlo? In primis con la nostra capacità di supporto finanziario, cioè di essere banca”. Lo ha detto Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, a margine della seconda giornata di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna), dopo la presentazione della ricerca ‘AI.DEA – L’adozione dell’Intelligenza Artificiale’ nelle PMI italiane, realizzata da Nomisma con il sostegno di UniCredit.

“Lo stiamo facendo – ha sottolineato – perché negli ultimi 12 mesi la nostra crescita è del +7% rispetto a un paese che cresce dell’1%, quindi stiamo veramente acquisendo quote di mercato. La seconda direttrice è quella di sviluppare tutti anche i prodotti ancillari che servono alle imprese in questo momento. Pensiamo a tutto il tema della cybersecurity e della protezione dei dati”. Il terzo elemento “è quello di costruire un ecosistema di partner che consente di accompagnare le piccole imprese dalla fase iniziale di assessment e quindi dell’individuazione dei gap che c’ha al progetto sul per partire sull’AI alla finanziamento e dello stesso e all’esecuzione. Quindi credo che questo sia la formula che come banca dobbiamo in qualche modo agevolare”, ha concluso.