AI, Zuppi: "Non diventi mai distruttiva della persona, resti strumento e non un fine"

La sfida dell’AI è che “non diventi mai distruttiva dell’uomo e della persona, che sia sempre uno strumento, che non sia un fine e che anche le regole per usarla siano condivise e sempre per mettere al centro la Magnifica Humanitas, per rendere ancora più magnifica l’humanitas e quindi appunto usarla”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine della seconda giornata di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna), organizzato da Nomisma e Confindustria. “Che sia anche pericolosa al contrario? Sì, e quindi a maggior ragione è importante questa riflessione e anche direi queste scelte che vanno condivise con tutti”, ha aggiunto. A seguire, anche una riflessione su papa Leone XIV, che oggi dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato a seguito di un’operazione per asportare un nodulo al polmone: “Siamo tutti contenti che oggi torni a casa e si ristabilisca pienamente, come è nella preghiera e nel desiderio davvero di tutti”.