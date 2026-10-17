AI, Marchesini (Confindustria): "Con crisi demografica moltiplica capacità produttiva"

L’opportunità dell’AI “è molto evidente, noi siamo un paese che non ha risorse naturali, viviamo del nostro lavoro, delle nostre capacità, del nostro ingegno. Opportunità anche perché siamo in piena crisi demografica e l’intelligenza artificiale è un eccezionale moltiplicatore di capacità produttiva. Quindi le due cose insieme possono essere veramente la nostra possibilità di cavarsela in un mondo che è diventato decisamente molto complesso”. Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, a margine della seconda giornata di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna), organizzato da Nomisma e Confindustria. Riferendosi all’incontro ha sottolineato che “è importante trovarsi, discutere tra imprenditori, capire quali sono le best practice, capire anche quali sono gli errori, perché, l’intelligenza artificiale non è una delle tante tecnologie. È un’invenzione un po’ come l’elettricità, un po’ come il motore endotermico, è qualcosa che cambia veramente il nostro modo di fare impresa e anche di stare nella società”. “Le proposte possono essere molteplici: fondamentalmente il nostro è un tessuto di piccole imprese che hanno bisogno in qualche modo di essere indirizzate verso questi nuovi modi di intendere l’impresa”, ha aggiunto.