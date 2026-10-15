Salone dell'auto di Parigi: in viaggio col bus a guida autonoma che si trasforma in ufficio mobile

Un autobus senza conducente che può fungere da ufficio mobile, caffetteria o persino sala karaoke è tra i veicoli insoliti in mostra al Salone dell’Auto di Parigi.

Sviluppato dall’azienda tecnologica cinese PIX Moving, il RoboBus non ha né un sedile di guida convenzionale, né un volante, né pedali. Al loro posto, telecamere e sensori monitorano l’ambiente circostante mentre un computer di bordo ne controlla i movimenti, guidati interamente dall’intelligenza artificiale. Ciò libera spazio all’interno affinché i passeggeri possano sedersi, lavorare o socializzare.