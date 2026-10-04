Stati Uniti, Trump nomina Jay Clayton a capo della nuova task force federale sull’IA

L’unità avrà il compito di coordinare l’impegno federale “per garantire che l’America continui a guidare il mondo nella Super Intelligence”, ha scritto il presidente sui social

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato Jay Clayton, direttore dell’intelligence nazionale, di guidare una nuova task force governativa sull’intelligenza artificiale. Trump l’ha definita la “Super Intelligence Force“, poiché ha cercato di ribattezzare l’IA come “super intelligenza”. La task force coordinerà l’impegno federale “per garantire che l’America continui a guidare il mondo nella Super Intelligence, che secondo molti è più importante della rivoluzione industriale e di Internet, e per proteggere gli interessi e migliorare la vita di tutti gli americani”, ha scritto Trump in un post sui social.

La task force coinvolgerà consumatori, gruppi di interesse pubblico, organizzazioni religiose, fornitori di infrastrutture critiche e aziende operanti nel settore dell’intelligenza artificiale. Tra gli altri membri della task force figurano il presidente della Commissione Federale per il Commercio (FTC), Andrew Ferguson; Emil Michael, responsabile tecnologico del Pentagono; e Scott Kupor, direttore dell’Ufficio per la gestione del personale. Il gruppo riferirà a Trump e alla sua capa di gabinetto, Susie Wiles.