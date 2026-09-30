WhatsApp, parental control per gli under 13 anche in Italia: come funziona

Su WhatsApp arriva il parental control “per aiutare i genitori a guidare i loro teenager”. La novità è stata annunciata oggi dall’app di messaggistica. “I teenager crescono e con loro cresce anche il loro modo di comunicare. I genitori ci hanno detto di voler essere presenti e offrire una guida senza però invadere la loro privacy. Oggi presentiamo i parental control per i teenager: un insieme di strumenti flessibili e facoltativi che i genitori e i teenager possono configurare insieme per aiutare le famiglie a scegliere l’esperienza WhatsApp più adatta alle loro esigenze”, spiegano i responsabili dell’app.

Come funziona il parental control

I genitori potranno scegliere le giuste impostazioni sulla privacy per i loro figli, ad esempio chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Se un teenager vuole modificare queste impostazioni, dovrà ottenere l’approvazione del genitore tramite un Pin impostato dal genitore.

Per essere sempre al corrente con cui i ragazzi entrano in contatto, i genitori ricevono una notifica quando i figli si iscrivono a un gruppo o lo abbandonano oppure quando un gruppo di cui fanno parte diventa significativamente più grande. I genitori potranno scegliere come i figli possono usare i canali, quali aggiornamenti allo stato possono vedere e chi può vedere i loro. Ora i genitori possono anche decidere l’esperienza Meta AI più adatta ai loro figli teenager, scegliendo tra l’impostazione predefinita 13+ e l’opzione più restrittiva ‘Contenuti limitati’.

I controlli, viene spiegato, sono in fase di sviluppo sulla base delle indicazioni che vengono fornite dalle famiglie. Sono facili da configurare e prevedono un unico Pin e avvisi chiari per tenere i genitori informati. Il parental control per i teenager è del tutto facoltativo. I genitori possono modificare o disattivare i controlli in qualsiasi momento. Anche con i controlli attivati, le chiamate e i messaggi personali dei teenager rimangono privati e protetti dalla crittografia end-to-end. Nessuno al di fuori della chat, nemmeno WhatsApp, può vederne o ascoltarne il contenuto.

Per attivare il parental control sia il genitore che il teenager devono accettare di collegare i rispettivi account. I parental control richiedono anche la versione più recente di WhatsApp per iPhone o Android.