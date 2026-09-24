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giovedì 24 settembre 2026

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Mark Zuckerberg lancia i nuovi smart glasses con AI: le foto dell’evento

Mark Zuckerberg lancia i nuovi smart glasses con AI: le foto dell’evento
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
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Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
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Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
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Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
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Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la conferenza Meta Connect a Menlo Park, presenta gli smart glasses con AI(Foto AP/Jeff Chiu)

EssilorLuxottica e Meta Platforms, che insieme per primi hanno creato la categoria degli smart glasses, hanno presentato al Meta Connect la nuova generazione di AI glasses, ampliando ulteriormente il portafoglio di prodotti innovativi lanciati finora con nuovi modelli e funzionalità. Tra questi, si legge in una nota, “una nuova linea di occhiali audio e la terza generazione di Ray Ban Meta, oltre a un’ulteriore espansione in nuove aree geografiche degli AI glasses già disponibili sul mercato. Entro la fine dell’anno, il portafoglio complessivo supererà le 100 combinazioni di modelli e stili”. Nelle foto la presentazione dei nuovi prodotti da parte di Mark Zuckerberg.

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