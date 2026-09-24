Mark Zuckerberg lancia i nuovi smart glasses con AI: le foto dell’evento

EssilorLuxottica e Meta Platforms, che insieme per primi hanno creato la categoria degli smart glasses, hanno presentato al Meta Connect la nuova generazione di AI glasses, ampliando ulteriormente il portafoglio di prodotti innovativi lanciati finora con nuovi modelli e funzionalità. Tra questi, si legge in una nota, “una nuova linea di occhiali audio e la terza generazione di Ray Ban Meta, oltre a un’ulteriore espansione in nuove aree geografiche degli AI glasses già disponibili sul mercato. Entro la fine dell’anno, il portafoglio complessivo supererà le 100 combinazioni di modelli e stili”. Nelle foto la presentazione dei nuovi prodotti da parte di Mark Zuckerberg.