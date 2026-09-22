Intelligenza Artificiale, Nomisma lancia AI.DEA. Bontempi: “PMI ancora indietro su investimenti”

Un forum dedicato alle piccole e medie imprese e alle opportunità che l’intelligenza artificiale può portare nel loro mondo. Il 16 e 17 ottobre a Bologna Nomisma lancia assieme a Confindustria “AI.DEA Forum di Varignana”. Un’occasione, spiega il Direttore generale di Nomisma Andrea Bontempi intervistato da LaPresse per “aiutare gli imprenditori a capire, con degli esempi pragmatici e con la messa a disposizione dei fattori critici di successo che generano processi innovativi, come adottare questa tecnologia”. Un panorama, quello italiano, che Bontempi spiega attraverso i dati raccolti da Nomisma e che vede un’Italia: “a due velocità. Le grandi imprese sono partite da circa due anni. Quanto alle piccole solo il 16% sta adottando l’intelligenza artificiale contro oltre il 50% delle grandi. Più decresce il numero di occupati e più questo fenomeno si avverte”. Una necessità di investimento che Nomisma segnala attraverso due piani paralleli da portare avanti: “Uno è probabilmente quello delle norme. Serve giustamente prevenzione circa i rischi sulle tematiche più delicate, sull’utilizzo che l’uomo farà dell’intelligenza artificiale. Ma l’altro tema su cui siamo molto indietro è immaginare che le nostre filiere produttive, in particolar modo in Italia, che è un Paese ad alta concentrazione di imprese manifatturiere, hanno bisogno di recuperare la competitività per evitare che se le imprese straniere, e quindi competitor, avranno maggiori investimenti su questo tema e si posizioneranno su processi a minor costo le nostre filiere produttive rischiano enormemente di perdere competitività. Paradossalmente rischiano di generare un grande problema di occupazione, non tanto perché le persone saranno sostituite dall’intelligenza artificiale, ma quanto perché le nostre imprese avranno meno successo di altre filiere”. Per l’evento del 16 e 17 ottobre, organizzato da Nomisma insieme a Confindustria e con il supporto di Unicredit, Bontempi si augura che gli imprenditori, in particolar modo i manager, partecipino perché si approfondiranno esattamente questi temi. Si cercherà di portare al tavolo imprenditori che parlano ad altri imprenditori di come loro hanno avviato processi di innovazione e delle modalità con cui lo hanno fatto per poter stimolare la fantasia e il riuso di questi casi di successo”. “Dobbiamo partire” chiosa il Direttore generale di Nomisma. “Partecipate e soprattutto portate la voglia di capire e di interagire con altri vostri colleghi. Perché l’idea è di mettere in piedi un forum pluriennale in cui ci scambieremo esperienze e capacità di innovazione a beneficio delle filiere del nostro Paese e del nostro territorio”.