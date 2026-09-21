A Shanghai al via il Festival internazionale delle luci di Jing’an

(LaPresse) – Il 19 settembre è stata inaugurata a Shanghai la quarta edizione dello “Shining Shanghai” Jing’an International Light Festival, dedicata alla luce e all’arte digitale immersiva. Per la prima volta, la manifestazione collega i principali poli commerciali di West Nanjing Road, Suhewan e Daning. Jing’an Park ospita il cuore del festival, con installazioni luminose integrate nel paesaggio di un tradizionale giardino in stile cinese. L’iniziativa trasforma così diversi spazi del distretto di Jing’an in un percorso tra tecnologia, arte e ambiente urbano. Il festival propone ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce innovazione digitale e valorizzazione del patrimonio paesaggistico della città.