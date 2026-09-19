Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google ha avuto accesso a Internet e ha violato in maniera autonoma i sistemi di sicurezza di tre aziende nell’ambito di un test condotto da Irregular, società già coinvolta in incidenti simili denunciati da OpenAI , Anthropic e Meta avvenuto lo scorso maggio. Lo riporta il Wall Street Journal spiegando che si tratta del primo esempio noto di un’azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda.
AI, Gemini ha violato sistemi di tre aziende
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Wall Street Journal: “Si tratta della prima volta per il sistema di intelligenza artificiale di Google”