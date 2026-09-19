AI, Gemini ha violato sistemi di tre aziende

Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google ha avuto accesso a Internet e ha violato in maniera autonoma i sistemi di sicurezza di tre aziende nell’ambito di un test condotto da Irregular, società già coinvolta in incidenti simili denunciati da OpenAI , Anthropic e Meta avvenuto lo scorso maggio. Lo riporta il Wall Street Journal spiegando che si tratta del primo esempio noto di un’azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda.