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sabato 19 settembre 2026

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AI, Gemini ha violato sistemi di tre aziende

AI, Gemini ha violato sistemi di tre aziende
The Google Gemini app, an AI-based, multimodal chatbot developed by Google, is displayed on a smartphone. Berlin, April 25, 2025. Photo by: Thomas Trutschel/picture-alliance/dpa/AP Images
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Wall Street Journal: “Si tratta della prima volta per il sistema di intelligenza artificiale di Google”

Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google ha avuto accesso a Internet e ha violato in maniera autonoma i sistemi di sicurezza di tre aziende nell’ambito di un test condotto da Irregular, società già coinvolta in incidenti simili denunciati da OpenAI , Anthropic e Meta avvenuto lo scorso maggio. Lo riporta il Wall Street Journal spiegando che si tratta del primo esempio noto di un’azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda.

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