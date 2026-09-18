Cina, a Nanning i robot si sfidano sui campi da calcio

A Nanning, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud della Cina, ha preso il via la prima edizione dell’Humanoid Robot Soccer Carnival, dedicato agli studenti delle scuole medie.

Durante la partita, i robot umanoidi si sono affidati interamente al riconoscimento autonomo per reagire, e ogni passaggio o tiro preciso ha scatenato esplosioni di entusiasmo tra il pubblico. Il torneo ha adottato un formato di calcio 3 contro 3 completamente autonomo basato sull’intelligenza artificiale, con tutte le squadre che hanno utilizzato il robot umanoide standardizzato Booster K1; sul campo si sono affrontati oltre 40 concorrenti in rappresentanza di dieci scuole medie di Nanning.