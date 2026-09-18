Al via il Tokyo Game Show 2026: decine di cosplayer e appassionati al paradiso dei videogiochi

Il Tokyo Game Show 2026 ha aperto i battenti, celebrando il 30° anniversario dell’evento. Riuniti moltissimi appassionati, cosplayer e professionisti del settore. Titoli di grande successo come Final Fantasy e Grand Theft Auto presentano le loro ultime novità prima dell’uscita ufficiale. Final Fantasy VII Revelation non uscirà prima di aprile del prossimo anno: ma i giocatori possono provarne una demo proprio qui. Gli organizzatori hanno esteso la durata della fiera a cinque giorni, con i primi due riservati ai visitatori professionali e i tre successivi aperti al pubblico.