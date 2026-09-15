Londra, a Gatwick sono i robot a parcheggiare le auto

All’aeroporto di Londra Gatwick sono i robot a parcheggiare le auto. Lo scalo britannico viene così incontro a molti dei 43,2 milioni di passeggeri, quelli che raggiungono Gatwick con la propria vettura. Come si vede dalle immagini si può arrivare e lasciare l’auto in questi garage, chiuderla a chiave, e dirigersi verso il terminal delle partenze, tenendo con se le chiavi della macchina. Uno dei robot dell’aeroporto solleva l’auto dalle ruote, quindi non è necessario che nessuno acceda all’interno del veicolo. Gatwick afferma che il telaio è compatibile con la maggior parte dei modelli di auto (circa il 95%), ma non con tutti. Il robot trasporta l’auto in un’area non accessibile al pubblico, sorvegliata 24 ore su 24 da pattuglie di sicurezza e dotata di un sistema di ingresso e uscita controllato tramite riconoscimento automatico delle targhe (ANPR), oltre che di un’area illuminata e recintata lungo il perimetro.