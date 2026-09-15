AI, Trump telefona durante conferenza All-In: “Timori sono una bufala”

Donald Trump si è collegato in diretta durante l’intervento del ceo di Nvidia, Jensen Huang, alla conferenza All-In di Los Angeles. Parlando in vivavoce, Trump ha rassicurato il pubblico sul fatto che l’intelligenza artificiale non porterà le macchine a prendere il controllo del pianeta. “L’AI è più grande di Internet” e i data center “rendono ricche le persone e gli Stati”, ha dichiarato il presidente. Trump ha inoltre respinto le crescenti critiche bipartisan al settore, accusando i suoi oppositori di “fare il gioco della Cina”. Per Trump i timori sull’AI sono una “bufala”.