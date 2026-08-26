Cina, un robot abbassa ancora il record di Bolt sui 100 m: poi si schianta contro le protezioni

A Pechino i robot umanoidi sfidano i record dell’atletica. Nella giornata conclusiva dei World Humanoid Robot Games, il cinese Tian Jiao ha corso i 100 metri in appena 8,64 secondi, migliorando il proprio primato di 8,86 stabilito il giorno precedente. Un tempo che, sul piano puramente cronometrico, è 0,94 secondi più veloce del record mondiale umano di Usain Bolt, il 9,58 ottenuto a Berlino nel 2009. Al termine della corsa i robot sono andati a sbattere contro la protezione posta oltre la linea dell’arrivo, con alcuni di loro che sono stati addirittura portati via in barella.