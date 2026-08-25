World Humanoid Robot Games, a Pechino i robot si sfidano anche a calcio e boxe

A Pechino continuano le gare dei World Humanoid Robot Games che vedono i robot esibirsi nelle varie discipline in pragramma. E così ecco le macchine umanoidi che sfidano sui ring di boxe o sui campi di calcio o nella danza sportiva. Le competizioni sono arrivate al quarto giorno su cinque. I robot umanoidi sono ormai in grado di correre velocemente e seguire movimenti programmati oltre a mantenere l’equilibrio, cambiare direzione, seguire una palla in movimento, reagire alle azioni delle altre macchine e rialzarsi dopo una caduta.