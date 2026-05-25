Google e le “Fonti preferite”: come scegliere LaPresse

Da aprile 2026 Google ha lanciato il roll-out globale della funzionalità “Fonti Preferite“, diventato quindi accessibile per gli utenti anche in Italia. Si tratta di una funzione che permette al lettore di avere più controllo sulle notizie visualizzate tra i risultati di ricerca e che di fatto consente di selezionare le testate e i siti che si desidera far apparire più frequentemente tra le notizie principali.

Non sarà più solo l’algoritmo quindi a “decidere” quali notizie mettere in evidenza, ma le scelte fatte da ogni fruitore avranno un peso sempre maggiore. Questa funzionalità sta già aiutando le persone a connettersi con le fonti che preferiscono: i lettori, ha fatto sapere Google, hanno il doppio delle probabilità di cliccare su un sito dopo averlo contrassegnato come Fonte Preferita.

Come selezionare le fonti e scegliere LaPresse

Ecco come scegliere le proprie “Fonti Preferite”. Per iniziare, cercate un argomento di attualità dalla pagina di Google. Cliccate sull’icona a forma di stella accanto alla sezione Notizie principali, scegliete le vostre fonti preferite e aggiungetele al vostro elenco. Per scegliere LaPresse come Fonte Preferita è possibile farlo cliccando qui e spuntando la casella corrispondente.

Una volta selezionate le fonti, queste appariranno più frequentemente nella sezione Notizie principali o nella sezione dedicata “Dalle tue fonti” nella pagina dei risultati di ricerca. Continuerete a visualizzare anche i contenuti provenienti da altri siti e potrete gestire le vostre preferenze in qualsiasi momento.