JAKALA firma il redesign del sito Dompé: una nuova esperienza digitale

JAKALA, leader europeo nell’ambito della data transformation guidata dall’Intelligenza Artificiale, ha affiancato Dompé nel redesign del sito istituzionale Dompé.com, realizzando una nuova esperienza digitale che segna un’evoluzione nel modo in cui l’azienda si presenta online. Lo comunica JAKALA in una nota, sottolineando che il progetto accompagna il percorso di rinnovamento della brand identity di Dompé e definisce il sito come primo touchpoint strategico nel dialogo con stakeholder a livello globale. Il contributo di JAKALA ha interessato l’intera esperienza digitale: dalla riprogettazione dell’architettura dei contenuti alla definizione della user experience, fino allo sviluppo di un sistema visivo strutturato e coerente, pensato per rendere immediatamente leggibili i valori del brand in ambiente digitale. “Comunicare conoscenza scientifica e innovazione nel mondo Pharma significa costruire esperienze capaci di sostenere una relazione continua e consapevole con diversi stakeholder. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team Dompé per tradurre questa esigenza in un’esperienza digitale in grado di supportare il dialogo tra l’azienda e i suoi interlocutori a livello locale e internazionale – dall’Europa agli Stati Uniti – definendo percorsi di navigazione funzionali per scienziati e ricercatori, HCP, pazienti e giovani talenti”, ha sottolineato Armando Inserra, Head of Pharma and Life Sciences di Jakala.

Un’esperienza capillare e progressiva

L’impianto editoriale supera la logica delle pagine isolate per costruire un’esperienza capillare e progressiva. Elementi come sticky navigation, sistemi di cross-linking e moduli flessibili guidano l’utente lungo il percorso di consultazione, mentre l’attenzione alle performance tecniche e all’accessibilità garantisce una fruizione stabile e inclusiva su tutti i dispositivi. “Progetti come questo dimostrano che oggi il valore di un’esperienza digitale risiede nella capacità di governare la complessità attraverso una solida progettazione dei contenuti, salvaguardando al contempo l’estetica”, ha aggiunto Alessandro Carraretto, Experience Design Senior Manager di JAKALA. “Dal punto di vista progettuale, abbiamo lavorato sull’architettura informativa, sui pattern di navigazione e sull’integrazione tra contenuti, interfaccia e sistema visivo, con l’obiettivo di garantire continuità, leggibilità e qualità dell’esperienza lungo tutti i percorsi di fruizione”.

Jakala a cura anche della progettazione dell’esperienza utente

JAKALA ha curato interamente anche la progettazione dell’esperienza utente, puntando su un design system evoluto e funzionale, in cui l’uso consapevole di gerarchie ed elementi visivi restituisce un’esperienza che valorizza il patrimonio del brand e ne accompagna l’evoluzione. La scelta tipografica contribuisce a rafforzare questo equilibrio: Cal Sans, utilizzato per titoli e call to action, introduce un linguaggio moderno e preciso, mentre Helvetica Neue, impiegata nei testi, garantisce struttura e affidabilità. Il sistema grafico si fonda su forme essenziali – linee, cerchi e rettangoli – che diventano espressione dei valori del brand. Le linee richiamano metodo e connessione, i cerchi la dimensione umana e la centralità del paziente, i rettangoli ordine e solidità, riflettendo l’approccio scientifico e tecnologico di Dompé. “Collaborare con JAKALA ci ha permesso di ripensare il sito Dompé come uno spazio di racconto, posizionamento e relazione”, afferma Rachele Schiavinato, Corporate Communication Associate Director di Dompé. “La nuova struttura dei contenuti e l’esperienza di navigazione ci consentono oggi di raccontare la nostra identità scientifica con maggiore forza, rendendo accessibili temi scientifici e rafforzando il dialogo con tutti i nostri stakeholder”.