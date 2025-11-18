Roblox, stretta sull’età: si potrà parlare in chat solo con coetanei

Giro di vite di Roblox alle regole di accesso alla piattaforma con l’introduzione di una stretta sul controllo dell’età. Roblox – che è una piattaforma di gioco e di creazione on-line – aveva annunciato l’aumento degli step di verifica dell’età a settembre. Adesso – spiega la stessa azienda di videogiochi – sarà ”la prima piattaforma di gioco o comunicazione on-line a richiedere controlli dell’età per le comunicazioni, cosa che dovrebbe stabilire un nuovo standard di settore”; la chat basata sull’età è infatti ”progettata per limitare le conversazioni agli utenti che hanno un’età simile”.

Durante la prima settimana di dicembre, Roblox inizierà ad applicare la verifica dell’età in mercati selezionati, tra cui Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi. Poi questi requisiti si estenderanno al resto del mondo. La chat sarà disponibile all’inizio di gennaio.

Roblox e il riconoscimento facciale

“Ogni giorno lavoriamo per offrire a oltre 150 milioni di utenti un’esperienza sicura, positiva e adatta alla loro età – afferma Matt Kaufman, chief safety officer di Roblox – richiedendo il controllo dell’età tramite riconoscimento facciale per accedere alle funzionalità di chat contribuiamo a creare un ambiente adatto all’età di ogni utente e incoraggiamo il settore in generale ad adottare standard simili”.

Dopo aver completato la verifica dell’età, Roblox comunicherà agli utenti la fascia d’età assegnata: U9, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 o 21+. Gli utenti potranno chattare con altri inclusi nella loro stessa fascia d’età e di fasce d’età simili, a seconda dei casi, quindi con coetanei. Per esempio, Elisa (con età stimata di 12 anni) avrà accesso alla chat con utenti di età pari o inferiore a 15 anni; a tutti gli altri utenti, di età pari o superiore a 16 anni, è impedito di avviare o interagire con lei. Per garantire la sicurezza degli utenti più giovani di Roblox, la chat nelle ‘esperienze’ sarà disattivata per impostazione predefinita per chi ha un’età inferiore ai nove anni.

I controlli dell’età sono progettati per essere rapidi, semplici e sicuri grazie alla tecnologia di stima dell’età facciale. Gli utenti possono completare un controllo dell’età direttamente dall’app Roblox seguendo alcuni passaggi. Oltre a utilizzare la stima dell’età facciale, gli utenti possono confermare la propria età tramite la verifica dell’identità. La procedura di verifica dell’età varia a seconda delle leggi locali. I genitori continueranno ad avere accesso all’account collegato del proprio figlio e potranno modificare la data di nascita del figlio tramite il parental controll al termine della procedura di stima dell’età facciale.

“Strumenti proattivi come la stima dell’età – dice Stephen Balkam, ceo del Family online safety institute – sono fondamentali per costruire un mondo digitale più sicuro e positivo per bambini e adolescenti. L’approccio basato sul rischio di Roblox per funzionalità come la chat vocale rappresenta un forte esempio di innovazione responsabile”. “L’implementazione da parte di Roblox di questa integrazione attenta alla tutela della privacy e all’età per il suo pubblico misto di giovani e adulti – osserva Jules Polonetsky, ceo del Future of privacy forum – rafforzerà la tutela dei giocatori più giovani, rispettando al contempo i diritti degli utenti”.

Da gennaio 2025, Roblox ha introdotto oltre 145 nuove misure di sicurezza. Quello di oggi è ”un traguardo – conclude Roblox – che riflette la visione a lungo termine di una piattaforma in cui utenti di tutte le età possono esplorare, creare e connettersi in sicurezza. Estendendo la stima dell’età a ogni utente, Roblox mira a stabilire un nuovo standard di sicurezza e civiltà”.

Cos’è Roblox

Roblox è una piattaforma di gioco e creazione immersiva online. La visione di Roblox è quella di reinventare il modo in cui le persone si riuniscono, in un mondo sicuro, civile e ottimista. Per realizzare questa visione, Roblox – scrive la società stessa – sta costruendo un’azienda innovativa che, insieme alla comunità, ha la capacità di rafforzare il tessuto sociale e sostenere la crescita economica delle persone in tutto il mondo.