WhatsApp down, numerose segnalazioni degli utenti

Difficoltà per l’accesso alla app, ma il problema si sta risolvendo

Problemi in queste ore per l’utilizzo di WhatsApp, in particolare sul web. Molte le segnalazioni di mancanza di connessione per la celebre app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

Le segnalazioni degli utenti in rete indicano che ci sono disguidi con WhatsApp, così come il sito ‘Downdetector’. Anche su X, diverse persone comunicano di avere problemi a connettersi. Un disagio importante per milioni di persone ormai abituate a comunicare istantaneamente con una delle app più scaricate e utilizzate al mondo. Dopo qualche ora di difficoltà, sembra che il problema ora si stia risolvendo.