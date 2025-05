E' stato intitolato alla vincitrice del Premio Nobel per la chimica Jennifer Doudna

Un nuovo supercomputer, intitolato alla vincitrice del Premio Nobel per la chimica Jennifer Doudna, contribuirà a potenziare la tecnologia dell’intelligenza artificiale e le scoperte scientifiche. Il progetto è stato annunciato dal segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright. Il nuovo sistema informatico si trova sulle colline sopra l’Università della California, a Berkeley, e prende il nome dalla professoressa e biochimica Jennifer Doudna che ha vinto il Nobel nel 2020 per il suo lavoro sulla tecnologia di editing genetico CRISPR. L’attivazione del supercomputer, costruito da Dell, è prevista per il prossimo anno. Non è ancora chiaro quale posizione occuperà nella classifica TOP500 dei computer più veloci al mondo. Attualmente al primo posto c’è El Capitan, situato a circa un’ora di macchina dal Lawrence Livermore National Laboratory.

