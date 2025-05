Lo ha annunciato la casa di produzione Rockstar Games con un comunicato sui suoi social

Gta 6, il videogioco più atteso degli ultimi anni, ha finalmente una data d’uscita. La casa di produzione Rockstar Games ha annunciato che il gioco uscirà il 26 maggio 2026 con un comunicato pubblicato sui suoi social. “Grand Theft Auto VI è ora previsto per l’uscita il 26 maggio 2026. Ci dispiace molto che questa data sia più tardiva di quanto vi aspettavate. L’interesse e l’entusiasmo intorno a un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Con ogni gioco che abbiamo pubblicato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrire un livello di qualità all’altezza delle vostre aspettative e di ciò che meritate. Non vediamo l’ora di condividere presto altre informazioni con voi”.

Gta 6 rinviato, era previsto per il 2025

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Si tratta dunque di un rinvio per l’uscita di GTA VI, che era originariamente previsto per il 2025, nei precedenti annunci di Rockstar.

