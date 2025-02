La decisione permetterà al team di sviluppo di concentrarsi sul prossimo capitolo della serie

Sports Interactive, software house inglese fondata nel 1995 dai fratelli Collyer, ha annunciato ufficialmente la cancellazione del videogioco Football Manager 25. La decisione, presa dopo “approfondite discussioni interne” e in accordo con SEGA, di cui fa parte dal 2005, permetterà al team di sviluppo di concentrarsi sul prossimo capitolo della serie, con l’obiettivo di offrire un prodotto all’altezza delle aspettative dei giocatori.

Perché Football Manager 2025 è stato cancellato

“Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che avevano prenotato FM25 per la loro fiducia e il loro sostegno” – si legge nel comunicato diffuso dallo studio – “Siamo profondamente amareggiati per avervi deluso”. Per chi aveva già effettuato il preordine, il rimborso sarà automatico se l’acquisto è avvenuto tramite un rivenditore ufficiale SEGA. In caso di copie fisiche, sarà necessario rivolgersi al punto vendita.

L’annuncio arriva dopo due rinvii della data d’uscita, che avevano alimentato grandi aspettative, soprattutto per l’introduzione di un nuovo motore grafico e di importanti innovazioni tecniche. Tuttavia, secondo Sports Interactive, una serie di ostacoli ha impedito di raggiungere gli standard qualitativi prefissati: “Nonostante gli incredibili sforzi profusi dal nostro team, non siamo riusciti a ottenere il livello di qualità desiderato in un numero sufficiente di aree del gioco”.

L’azienda esclude un posticipo

L’alternativa di un ulteriore posticipo non è stata considerata praticabile, dato che l’uscita oltre marzo avrebbe reso difficile la commercializzazione di un nuovo capitolo nella stessa stagione. “Avremmo potuto rilasciare FM25 così com’è ora e correggere gli errori successivamente, ma non sarebbe stata la soluzione migliore”, ha spiegato il team.

Per quanto riguarda Football Manager 24, Sports Interactive ha confermato che non verranno rilasciati aggiornamenti con i dati della stagione 2024/25, poiché l’operazione richiederebbe troppe risorse, sottraendole allo sviluppo del prossimo capitolo. Sono invece in corso trattative per prolungare la disponibilità del gioco sulle piattaforme in abbonamento.

L’azienda ha promesso di tenere aggiornati i fan sullo sviluppo del futuro Football Manager e ha concluso il comunicato ringraziando la community per la pazienza e il supporto.

