L’azienda bresciana fondata da Davide Dattoli: "Con l'Artificial Intelligence Academy si rafforza la sfida alla digital education: entro il 2030 serviranno in UE 12 milioni di lavoratori della generazione AI"

Talent Garden lancia l’Artificial Intelligence Academy, la prima Digital School europea del settore, nata dalla collaborazione con la svedese Hyper Island e la spagnola Nuclio Digital School. Obiettivo della nuova Academy è quello di offrire una formazione all’avanguardia in materia di AI e migliorare le prospettive di carriera. I corsi sono progettati e tenuti in tre lingue da esperti del settore e si rivolgono a una rete di studenti, lavoratori e professionisti accomunati dallo stesso interesse per l’innovazione: appassionati di AI, professionisti del settore tecnologico, neolaureati, aziende tech-based, aspiranti data scientist.

Il mercato globale dell’intelligenza artificiale è stato infatti valutato per oltre 130 miliardi di euro nel 2023 e si prevede che crescerà notevolmente entro il 2030, fino a quasi 1,9 trilioni di euro (Fonte: Statista, 2023).

Entro il 2030 circa il 27% delle ore lavorate attualmente in Europa potrebbero essere automatizzate, accelerate dalla generazione AI. Queste tendenze si manifesteranno nei mercati del lavoro sotto forma di lavoratori che dovranno cambiare occupazione: l’Europa, entro quella data, potrebbe richiedere fino a 12 milioni di transizioni professionali, che incideranno sul 6,5% dell’occupazione attuale (Fonte: McKinsey Global Institute). Il valore aggiunto dell’AI generativa potrebbe incidere sul PIL del 15-40% (Fonte: Il Sole 24 Ore).

Talent Garden si consolida nel mercato della digital education come aggregatore delle realtà di business e formazione tecnologica più innovative ed attive, come Hyper Island nata in Svezia e presente in Regno Unito, Brasile, Stati Uniti e Singapore e Nuclio Digital School, con sede a Barcellona.

Nasce così l’AI Academy, nuova realtà di riferimento per l’edutech, con un’offerta formativa ampia e variegata che comprende percorsi formativi rivolti a tutti gli appassionati del settore AI, ma anche a leaders, marketers, developers ed aziende. Gli utenti potranno formarsi grazie a diversi percorsi formativi, come il Master Part-Time Artificial Intelligence for Business per guidare le organizzazioni nell’integrare l’AI e trasformare i propri processi operativi, il Corso Avanzato Artificial Intelligence for Marketing per migliorare la pianificazione strategica, l’efficacia delle campagne e la gestione delle risorse umane e tecnologiche, il Corso Intensivo Artificial Intelligence for Human Resources per rivoluzionare i processi del proprio team HR e il Master in Data Science & Artificial Intelligence per gli appassionati di Big Data ed Analytics.

Il mercato della digital education, caratterizzato da grandi possibilità di crescita, vale infatti oltre 5 miliardi di euro nella sola Europa ed è uno dei settori in più rapido sviluppo, perché le aziende dovranno gestire entro il 2025 il reskilling del 50% dei propri dipendenti. Ben 85 milioni di posti di lavoro sono toccati dalla transizione verso l’Intelligenza Artificiale, che se ben gestito potrebbe creare 97 milioni di ruoli: circa 3 persone su 5 subiranno l’impatto dello skill mismatch, il differenziale tra le competenze richieste dal mercato lavorativo del digitale e quelle attuali (Fonte: Forbes).

Con la vision unica di combinare vita lavorativa e apprendimento, Talent Garden ha già avuto un impatto significativo su professionisti e aziende, colmando il divario di competenze digitali e formando oltre 25.000 professionisti in digital design, marketing, data and hard skill, risorse umane, business innovation, product management, cyber security e ora anche AI. Come una delle aziende in più rapida crescita in Europa, Talent Garden sviluppa anche programmi di formazione aziendale su misura, sfruttando la propria esperienza nella digital transformation e una rete di partner come Google, Procter & Gamble, Cisco, Unilever, le principali banche europee, le istituzioni e altre aziende della Fortune 500 ranking.

“L’istruzione è davvero la più grande sfida sociale ed economica del nostro secolo”, afferma Davide Dattoli, founder e Presidente di Talent Garden. “Fin dall’inizio abbiamo puntato tutto sulla formazione digitale come leva per valorizzare talenti e aiutare le imprese nella trasformazione. Con l’AI Academy il nostro progetto fa un nuovo salto di scala. In un mercato cruciale ma anche frammentato, siamo ancora più pronti ad agire come aggregatori per innalzare il livello della formazione a beneficio dei lavoratori. Una missione che cresce in opportunità, ma anche in complessità e capillarità“.

