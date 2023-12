Tra i film i più ricercati sono 'Barbie' e 'Oppenheimer', che oggi hanno fatto incetta di nomination ai Golden Globes

Matthew Perry, Tina Turner, Sinead O’ Connor, Ken Block e Jerry Springer. Sono loro i personaggi venuti a mancare quest’anno che risultano tra i più ricercati su Google nel 2023 a livello globale, secondo il rapporto annuale che Google pubblica in vista della fine dell’anno. Tra gli atleti più cercati, nella top5 troviamo Damar Hamlin, Kylian Mbappè, Travis Kelce, Ja Morant e Harry Kane.

I film sono simili a quelli più ricercati in Italia, almeno i primi due: ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ si prendono i primi due posti in classifica. Poi troviamo, a livello globale, ‘Jawan’, ‘Sound of Freedom’ e ‘John Week: Chapter 4’.

Tra i cantanti e musicisti più ricercati si ritrova Shakira al primo posto, poi Jason Aldean, Joe Jonas, Smash Mouth e al quinto posto l’italiano Peppino Di Capri. Anche il sesto posto è tutto italiano, con Gino Paoli. Poi ci sono Tom Kauliz, Kellie Pickler, José Luis Perales e al decimo posto Anna Oxa.

Nelle ricette, compare tra le 10 più ricercate un’italiana ed è un grande classico: la pasta e fagioli (al quinto posto nella classifica fornita da Google).

Tra le altre segnalazioni, vale la pena ricordare le ricerche su Google Maps per i parchi: nei primi cinque troviamo il Parc Guell di Barcellona, Central Park a New York, Hyde Park a Londra, El Retiro a Madrid e al quinto posto Villa Borghese a Roma.

