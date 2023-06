Diversi utenti non riescono ad accedere alla piattaforma

Problemi di accesso da diverse ore per gli utenti di Outlook, la piattaforma di posta elettronica di Microsoft. L’azienda, scusandosi per il disservizio con gli utenti, ha comunicato di “stare lavorando per rimettere tutto in funzione il prima possibile”.

