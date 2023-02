Dal 14 febbraio non è più supportato: rimanda a Microsoft Edge

Internet Explorer non esiste più. Da ieri, 14 febbraio, chi clicca sull’icona sul proprio Pc viene infatti reindirizzato a Microsoft Edge.

Internet Explorer (IE o MSIE), noto anche come Windows Internet Explorer (WIE), è un browser web grafico proprietario sviluppato da Microsoft e incluso nel pacchetto Windows a partire dal 1995. Persino su Wikipedia è stata aggiornata la sua pagina: “Dal giugno 2022 non è più supportato da Microsoft e dal febbraio 2023 non è più utilizzabile”.

