Risultati che emergono dal resoconto della campagna 2022 di drive test, pubblicato sul sito del progetto 'Misura internet mobile'

Milano prima, Bari meglio di Roma. Questi due degli elementi che emergono dal resoconto della campagna 2022 di drive test – pubblicato oggi sul sito del progetto ‘Misura internet mobile’ – che ha rilevato le prestazioni delle reti mobili secondo il principio della ‘best technology’ disponibile nei diversi punti di misura, svolta in 45 città italiane da un soggetto indipendente incaricato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori – Tim, Vodafone e Wind tre – evidenziano “un significativo miglioramento nelle prestazioni rispetto allo scorso anno, dovuto all’inserimento del 5G nel computo delle statistiche generali”. Il valore medio della velocità in download è di circa 268 Mbps, mentre in upload risulta di circa 49 Mbps. A Milano la velocità in download è di 357 Mbps, quella in upload di 63 Mbps. A Bari la velocità in download è di 291 Mbps. A Roma è di 205 Mbps.

