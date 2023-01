Dietro la realizzazione di questo avatar di ultima generazione c’è la tecnologia di QuestIT

Lanciato in Italia il primo ‘virtual human’. Si tratta di un assistente virtuale capace di comprendere e riprodurre la lingua dei segni italiana, ovvero LIS, che, al giorno d’oggi, è conosciuta da circa 100mila persone su scala nazionale. Dietro alla realizzazione di questo assistente virtuale avveniristico c’è QuestIT, company nata come spin-off dell’Università di Siena. Attualmente il virtual assistant può essere inserito all’interno di siti web, applicazioni, sistemi proprietari e persino totem interattivi. Una volta che la persona in questione si presenta dinanzi allo schermo e inizia ad interagire a suon di segni, l’invenzione analizza le espressioni facciali del singolo, oltre ai suoi movimenti, e risponde utilizzando la LIS.

