Il viaggio di ritorno dell'astronauta italiana è stato ritardato causa maltempo

La partenza di Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale Internazionale è stata rinviata per le condizioni meteo. Lo ha comunicato la Nasa. I team della missione continuano a monitorare un fronte freddo che passa sopra la Florida con potenziali forti venti e tempo piovoso vicino alle zone di arrivo al largo delle coste dell’Atlantico e del Golfo. Lo sgancio di Dragon Freedom – la capsula su cui viaggerà l’astronauta italiana – dipende da una varietà di fattori, tra cui la prontezza della navicella spaziale, la prontezza della squadra di recupero, il tempo, le condizioni del mare e altri fattori. Cristoforetti nel frattempo ha lasciato il comando della Iss al russo Sergei Prokopiev e in un post su Twitter ha scritto: “È stata la mia ultima notte in assenza di gravità. La prossima volta che andrò a dormire sarà in un letto”.

We are GO for undocking and splashdown today! That’s it – it was my last night in weightlessness. Next time I will go to sleep it will be in a bed. Bittersweet! #MissionMinerva pic.twitter.com/Lw6N3mPm0L — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 13, 2022

Il ringraziamento ai colleghi

Cristoforetti ha ringraziato sui social anche il team con cui ha condiviso la sua ultima avventura nello spazio. “È stato un immenso piacere condividere questa esperienza con i miei colleghi della Crew-4. Siete delle persone fantastiche!”, ha scritto su Twitter.

“Un onore rappresentare l’Europa e l’Italia”

“È stato un onore rappresentare l’Europa e l’Italia nella Stazione Spaziale Internazionale, questo fantstico avamposto nell’orbita terrestre bassa. La mia gratitudine va oltre le parole“.

And it’s been an honor to represent #Europe and #Italy on the International @Space_Station, this amazing outpost in Low Earth Orbit. I am grateful beyond words. #MissionMinerva pic.twitter.com/b0UxWCyhhD — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 13, 2022

