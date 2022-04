Negli spazi della palazzina sei nuovi laboratori per il gigante della tecnologia

Inaugurata Area 42, nuovo centro di ricerca applicata di Reply, gigante torinese della tecnologica all’avanguardia. Focalizzato sullo sviluppo delle tecnologie più innovative, è ospitato negli spazi della palazzina del Lingotto, fino al 2014 sede legale di Fiat, prima di diventare Fca. Sei i laboratori: autonomous warehouse, last mile delivery, robotica, connected products, blockchain e metaverso, con l’obiettivo di trasformare idee in prototipi innovativi, sfruttando il potenziale delle tecnologie, e applicarli a casi d’uso reali in ambito industriale. “I laboratori di Area42 rappresentano un unicum nel panorama moderno”, spiega Filippo Rizzante, cto di Reply. “Sperimentiamo e rendiamo reali idee innovative che hanno un impatto strategico e generano un vantaggio competitivo per i nostri clienti. Oggi ci focalizziamo su sei tematiche di grande attualità, ma l’evoluzione tecnologica ci porterà sempre oltre”. Nel concreto “abbiamo un’area dedicata al metaverso, quindi tecnologie legate allo spatial computing, aree legate all’immersione, ai meccanismi aptici, tutto il mondo della robotica, non industriale ma di servizio, per realizzare progetti di varia natura. C’è poi l’area dell’evoluzione della mobilità, come software che possono trovarsi a bordo di veicoli connessi per creare esperienze di nuova generazione, lavorando ad esempio con tecnologie di blockchain per l’utilizzo dei pagamenti nel veicolo, l’area dei magazzini autonomi, quindi tutto ciò che riguarda la supply chain e l’evoluzione dell’automazione in questo settore e il last mile delivery, il nuovo uso della robotica per le consegne”. In sostanza “è il modo di mettere insieme una serie di laboratori che stiamo sviluppando nel luogo in cui siamo nati, che è storico. Il Lingotto – sottolinea il presidente e fondatore di Reply, Mario Rizzante – rappresenta anche la storia di Torino e per noi rappresenta il punto in cui sviluppiamo tutte le nuove tecnologie per il futuro nel mondo della robotica, in generale del testing”.

