Il debutto della sportiva che succederà alla DMC-12 avverrà il prossimo 18 agosto a Pebble Beach, in California

In arrivo la nuova generazione della DeLorean, ovviamente elettrica, che succederà alla mitica DMC-12.

La nuova sportiva elettrica sarà presentata da DeLorean e Italdesign il prossimo 18 agosto a Pebble Beach, sulla costa dell’Oceano Pacifico, in Californa, secondo quanto anticipato da Mondo Motori.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv

— DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022