Il modello One sarà il primo a essere venduto al pubblico

(LaPresse) Il leader della micromobilità Helbiz, il primo nel suo settore a essere quotato al Nasdaq, ha svelato in anteprima mondiale all’Eicma i due modelli Helbiz One-S ed Helbiz S1-X, oltre all’esordio pubblico del modello One, il primo a essere venduto al pubblico.”Il modello One-S è caratterizzato dal design totalmente Made in Italy”, racconta il chief product officer Emanuele Piatti in anteprima. Design pulito ma funzionale, integra tutta la componentistica nel telaio e risponde alle ultime richieste legislative in fatto di sicurezza alla guida. Dispone di doppia sospensione anteriore e posteriore, di un freno elettronico rigenerativo e alla propulsione c’è un motore elettrico da 500 watt, in grado di assistere la guida degli utenti su percorsi di ogni tipo.

