(LaPresse) Nel 2021 le previsioni del Pil Campano toccano quota +4,2%, un trend positivo che trova conferme negli investimenti messi in campo dagli imprenditori della Regione Campania in periodo di pandemia. Nel 2020, infatti, gli investimenti in comunicazione e marketing digitale, da parte delle aziende campane, sono aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente, mentre nel 2021 l’incremento è addirittura del 17%, confrontando i periodi gennaio-luglio. Questa prospettiva di sviluppo ha spinto le aziende di comunicazione, Omnicon Media Group e Kidea, a siglare una partnership per investire nel Sud Italia, in particolare in Campania e nella città di Napoli. Un territorio che, secondo Marco Girelli e Raffaele Guarino, rispettivamento CEO di Omnicom e Kidea, presenta delle importantissime prospettive di crescita “soprattutto guardando al tanto potenziale ancora inespresso”.

