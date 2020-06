Zanardi, stop ai bollettini medici. Il figlio: "Un altro piccolo passo avanti"

Il campione paralimpico resta grave e sedato all'ospedale di Siena. Su Instagram la dolce dedica di Niccolò al padre: "Io questa mano non la lascio"

Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. La famiglia, in accordo coi medici, ha quindi deciso di sospendere la diffusione dei bollettini, "sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute".

Sull'atleta, vittima di un gravissimo incidente durante una corsa in handbike, contnua il neuromonitoraggio e la valutazione costante da parte di un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata.

Su Instagram arriva intanto la dedica del figlio di Alex Zanardi, Niccolò che pubblica una foto di due mani che si stringono: "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti", scrive il giovane sul suo profilo social.

