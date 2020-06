Zanardi, medici: Grave quadro neurologico, non si escludono eventi avversi

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino medico diffuso dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese sulle condizioni dell'atleta Alex Zanardi. I sanitari spiegano che "le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata".

