Zanardi, il figlio: "Rivedrò presto il tuo sorriso"

E' passata una settimana dal terribile incidente stradale di cui è rimasto vittima Alex Zanardi e le condizioni dell'ex pilota di Formula Uno restano gravi e stazionarie, a quanto si apprende. Il campione paralimpico, che si è schiantato contro un tir mentre era alla guida della sua handbike nei pressi di Pienza, è ancora ricoverato all'ospedale di Siena e tenuto in coma farmacologico: solo la prossima settimana i medici potrebbero decidere di ridurre la sedazione per valutare la situazione neurologica e decidere se e come intervenire.

Nella notte è arrivata un'altra dolce dedica del figlio di Zanardi, Niccolò: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto", ha scritto il ragazzo postando una foto del papà trionfante dopo una gara.

