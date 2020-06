Zanardi coinvolto in incidente stradale: è gravissimo. Operato

Il campione paralimpico in handbike in provincia di Siena per la staffetta tricolore Obiettivo 3: si è scontrato con un camion. Viene sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena

E' ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso ed è atterrato all'ospedale di Siena alle ore 18. E' stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni, come spiega il bollettino medico, "sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".

il campione bolognese 53enne, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato in diverse discipline paralimpiche, stava partecipando nel Senese, in Val d'Orcia, alla tappa, da Sinalunga a Montalcino, della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 146, nel comune di Pienza. Zanardi, che percorreva quel tratto di strada con una handbike, sarebbe scivolato nella corsia opposta, scontrandosi con un camion

"Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te", scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lanciando un messaggio di solidarietà all'ex pilota di Formula 1.

