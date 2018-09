Mondiali di Volley, sconfitta con la Russia, ma l'Italia è alle Final Six

L'Italia perde la sua prima partita ai mondiali di volley. La Russia passa per 3-2 (19-25, 25-18, 25-21, 19-25, 15-11) ma prima della partita, gli azzurri erano già certi di andare alle finali a sei di Torino (alla peggio come migliore delle seconde) grazie alla sconfitta della Bulgaria con gli Usa per 3-0. E con il punto conquistato grazie alla sconfitta al tie break, l'Italia di Blengini è certa anche del primo posto in classifica nel girone a quattro della seconda fase qualunque sia il risultato della partita di domani sera con l'Olanda. La Russia, d'altra parte aveva assoluto bisogno della vittoria per restare in corsa per qualificarsi come miglior seconda. Ottime prove di Zaytsev e Juantorena.

Ecco i risultati e le classifiche

GIRONE E

Olanda-Finlandia 3-1

Russia-Italia 3-2

Classifica: Italia 19, Russia 15, Olanda 14, Finlandia 6

GIRONE F

Belgio- Australia 3-0

Brasile- Slovenia 3-0

Classifica: Brasile 17, Slovenia 15, Belgio 10, Australia 7

GIRONE G

Canada-Iran 3-2

Usa-Bulgaria 3-0

Classifica: Stati Uniti 19, Bulgaria 12, Iran 12, Canada 11

GIRONE H

Serbia-Argentina 3-0

Francia-Polonia 3-1

Classifica Serbia 17, Polonia 16, Francia 15, Argentina 8





Lunedì è in programma il sorteggio dei due gironi da tre squadre da cui usciranno le nazionali qualificate alle Final Four.

