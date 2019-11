Super Lega, il match clou Civitanova-Perugia trasmesso su Rai Play e RaiSport

Per l'undicesima giornata alle 18 va in scena la rivincita dell’ultima finale scudetto vinta dalla Lube

L'appuntamento più atteso dell'undicesima giornata della Super Lega di Volley è all'Eurosuole Forum dove si gioca Civitanova-Perugia. Andrà in scena alle 18 la rivincita dell’ultima finale scudetto vinta dalla Lube, i biancorossi giocheranno di fronte al proprio pubblico e cercheranno di imporsi per confermarsi in testa alla classifica generale e allungare nei confronti degli umbri già distanti cinque punti. Civitanova ha vinto le prime quattro partite disputate ma ha perso la semifinale della Supercoppa Italiana contro Modena, mentre Perugia ha alzato al cielo proprio quel trofeo ma ha faticato in SuperLega.

Da non perdere il duello tra Osmany Juantorena e Wilfredo Leon. La partita sarà trasmessa da RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

