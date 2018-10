Mondiali volley, la Serbia vince in finale, argento all'Italia

Si infrange sul muro della Serbia il sogno azzurro. L'Italia è costretta ad accontentarsi della medaglia d'argento ai Mondiali di volley femminili in Giappone. Nella finale le azzurre di Mazzanti hanno perso per 3-2 con parziali di 21-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-12. A vincere la medaglia di bronzo è stata la Cina, che ha battuto l'Olanda con un netto 3-0 (parziali 25-22, 25-19, 25-14).

Un risultato comunque fantastico, arrivato al termine di tre settimane indimenticabili per tutto il volley italiano. Le ragazze di Mazzanti, infatti, a partire dalla fase di Sapporo, con in mezzo Osaka e Nagoya, sino a Yokohama, hanno entusiasmato appassionati e critica per il bel gioco e la grande determinazione messa in campo: il percorso di marcia nel Mondiale registra 11 vittorie e 2 sole sconfitte. Nell'ultimo atto purtroppo Chirichella e compagne non ce l'hanno fatta a prendersi la rivincita sulle campionesse europee della Serbia, unica squadra a sconfiggere le azzurre nel torneo: prima a Nagoya e oggi a Yokohama.

A distanza di sedici anni (oro Mondiale a Berlino 2002), dunque, l'Italia è tornata a conquistare una medaglia in una rassegna iridata e lo ha fatto con una squadra giovanissima: l'età media delle quattordici azzurre è inferiore a 23 anni e per ben 10 di esse si trattava del primo Mondiale.

ITALIA-SERBIA 2-3

Primo set: 25-21

Secondo set: 14-25

Terzo set: 25-23

Quarto set: 19-25

Quinto set: 12-15

