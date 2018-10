Mondiali Volley femminile. Battuti gli Usa, l'Italia fa 9 su 9

Ancora una fantastica prova delle ragazze di Mazzanti nonostante la qualificazione alla terza fase già in tasca. Qualificate Italia e Olanda, è battaglia a sei (Serbia, Giappone, Brasile, Cina, Russia e Usa) per gli altri quattro posti

Ancora un trionfo per le azzurre del Volley che battono 3-1 (25-16, 25-22, 20-25, 25-16) le pallavoliste degli Stati Uniti campionesse in carica e conquistano la nona vittoria su altrettante partite nei mondiali in Giappone. L'Italia di Mazzantti fa dunque l'en plein e chiude al primo posto il girone della seconda fase dei Mondiali.La qualificazione alla terza fase (Final six) era già certa da ieri sera quando l'Italia aveva battuto in rimionta la forte Russia.

Con la qualificazione in tasca, l'Italia non ha mollato con Egonu (mostruosa con 33 punti), Sylla (16), Chirichella, Bosetti e Malinova che ha ripreso in mano la regia dopo la cattiva giornata di ieri in cui aveva dovuto lasciare il posto a una stupefacente Carlotta Cambi. Molto positiva la mentalità vincente mostrata dalle azzurre nonostante che le americane avessero assoluto bisogno di vincere. Alla terza fase (due giorni di tre squadre con le prime due che vanno alle final four) sono qualificate solo Italia e Olanda (che questa mattina ha battuto la Serbia per 3-0 conquistando l'ottava vittoria). Nel girone A sono in corsa la Serbia, Giappone e Brasile. Giapponesi e sudamericane stanno giocando la partita decisiva. Se vince il Giappone, il Brasile è eliminato e le padrone di casa andrebbero avanti con Olanda e Serbia. Se vincono le brasiliane ci sarebbero tre squadre (Serbia, Giappone e Brasile) a pari punti e la qualificazione si giocherebbe sul filo dei set.

Anche nel girone B la situazione è complicata. A parte l'Italia, sono ancora in corsa Usa, Cina. Russia e Cina stanno giocando la partita della vita: se vince la Cina, la Russia è eliminata e vanno avanti Italia, Cina e Usa. Se vince la Russia si andrebbe a contare i set. Nella terza fasse si definiscono le quattro squadre (due per girone) che andranno alle final four.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata