Mondiali volley, l'Italia vola in finale: Cina ko 3-2

Il sogno continua: l'Italia è in finale nel Mondiale di volley femminile. Le azzurre hanno battuto al tie break le campionesse olimpiche della Cina. Questi i parziali: 18-25, 25-21, 16-25, 31-29, 15-17. Domani la squadra di Mazzanti si giocherà la medaglia d'oro contro la Serbia. Ci sono voluti ben otto match point alle azzurre per piegare la resistenza della Cina. Era dal 2002 che l'Italia non centrava l'accesso in finale. Per Egonu e compagne si tratta dell'undicesima vittoria in questa manifestazione. Finora le azzurre hanno perso solo con la Serbia, l'altra finalista, in una gara della Final Six ininfluente ai fini del risultato.

E’ stata una battaglia infinita, risolta al quarto match point del tie break. Ma la squadra di Mazzanti ne ha avuti un paio anche nel quarto finito 31-29 per la Cina. L'Italia domina nel primo set vincendo 25-18, poi il pareggio delle cinesi complici i troppi errori nel secondo set (21-25). Azzurre che tornano in vantaggio nel terzo dopo aver iniziato con uno svantaggio di tre punti (25-16) e, dopo un quarto set finito al tie-break e vinto 31-29 dalle cinesi, la vittoria al quinto set per 17-15. Le ragazze di Mazzanti coronano un sogno che domani potrebbe diventare un trionfo. Ma con la Serbia sarà durissima.

