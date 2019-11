Milano si tinge di rosa per la Supercoppa femminile

Sale l'attesa per il primo grande evento della stagione del volley rosa di Serie A. Sabato 16 novembre, all'Allianz Cloud di Milano, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si sfideranno per la conquista della 24/ma Supercoppa Italiana. Una parata di stelle, vestite di gialloblù e di azzurro, l'ennesimo capitolo di una sfida che ha caratterizzato nell'ultimo triennio e ancora sta caratterizzando la pallavolo femminile. Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che insieme organizzano l'evento milanese, presenteranno ufficialmente la manifestazione lunedì 11 novembre, nello scenario del Belvedere di Palazzo Lombardia. Ma l'attuale sede della Giunta Regionale lombarda non sarà l'unico simbolo della città che verrà 'invaso' dal volley femminile di Serie A.

Sabato 9 novembre, Piazza Duomo sarà il teatro di un'iniziativa speciale, 'Everyone is Pink!'. Una festa a cielo aperto, in cui centinaia di ragazze e ragazzi, indossando abiti o accessori di colore rosa, coinvolgeranno passanti e turisti con palloni Molten, pistole spara bolle di sapone e materiale informativo sulla Supercoppa del 16 novembre. A partire dalle 15, chiunque potrà unirsi ai festeggiamenti, colorando il centro di Milano di rosa e cimentandosi in sfide pallavolistiche.

